Высокопоставленного сотрудника полиции задержали в Краснодарском крае

Ведется расследование.

В Ейском ОВД задержали по подозрению в получении взятки начальника отделения исполнения административного законодательства. Следователи СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки".

- Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, стало известно о задержании с поличным по обвинению в получении 200 тысяч рублей зампрокурора Успенского района. Выяснилось, что МУП "Успенский водоканал" незаконно черпал ресурсы из скважины, которая им не принадлежала. Прокуратура района, а конкретно, сам зампрокурора, выявил эти нарушения. А потом решил на этом подзаработать. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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