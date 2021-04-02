Зампрокурора на Кубани уличили во взяточничестве

Расследование дела продолжается

В марте полицейские проводили проверку в МУП «Успенский водоканал» о незаконной эксплуатации водозаборной скважины. Заместитель прокурора Успенского района знал об этом. Он вызвал к себе директора предприятия и сообщил, что за 200 тысяч рублей попросит закрыть глаза на нарушения и не возбуждать уголовное дело. Руководитель учреждения согласился, но сообщил о предложении оперативникам.

- 17 марта прокурорский работник получил от заявителя требуемую сумму. Его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ по краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В отношении зампрокурора возбудили уголовное дело о получении крупной взятки. После случившегося его сразу же с позором уволили с должности.

- Факты совершения преступлений работниками прокуратуры бескомпромиссно пресекаются в органах прокуратуры. 17 марта заместитель прокурора уволен из органов прокуратуры за нарушение Присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры региона.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Выясняются все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники Роспотребнадзора Краснодарского края систематически брали взятки. А у начальника одного из отделов пачками с разными валютами нашли 11 млн рублей.

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