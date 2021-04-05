В Сочи проверяют пожарные проезды во дворах и наносят спецразметку

Фото: администрация Сочи

В Сочи проверяют пожарные проезды во дворах. Специалисты работают во всех округах города и смотрят, есть ли во дворах места для того, чтобы к многоэтажкам могла проехать и развернуться пожарная машина.

В специальную комиссию по проверке вошли представители администрации, управляющих компаний и пожнадзора. В городе уже обследовали более 700 дворов и разработано 565 схем размещения спецтехники. А то, что это место для спецтранспорта, говорит специальная красная разметка. Ее уже нанесли в 106 дворах.

– При возгораниях пожарной технике бывает трудно проехать к домам для тушения. Для решения этой проблемы проводится работа по нанесению пожарных разметок для проезда, - говорит начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев. – А с жителями многоэтажек проводятся беседы о недопустимости парковки авто на пожарной разметке.

На красной разметке в Сочи также планируют установить знаки эвакуации авто.

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