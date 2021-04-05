Агрессивный пес напугал посетителей ярмарки на Кубани

Собаку ввели с рынка и передали хозяину. Фото: Кубань-СПАС

только продавцы, но и спасатели. Сюда вызвали сотрудников «Кубань СПАС» покупатели. На ярмарке появился охотничий пес, который вел себя агрессивно и постоянно лаял.

- Посетители ярмарки, опасаясь за свое здоровье, обратились за помощью к спасателям. Ребята с помощью ловчей петли для отлова собак зафиксировали пса, а потом вывезли его за пределы станицы и передали фермеру, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Животное не пострадало.

Фермер обещал показать собаку ветеринару.

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