В Сочи водитель такси врезался в автобусную остановку

Спасатели извлекают водителя из покореженного авто. Фото: ЮРПСО МЧС России

Авария случилась в сочинском селе Волковка 5 апреля в 13:54. Здесь 29-леттний в водитель такси не справился с управление, выехал с дороги, а потом врезался в автобусную остановку.

Спасатели извлекают водителя из покореженного авто. Фото: ЮРПСО МЧС России

- Мужчине нужна была помощь спасателей, так как его зажало в салоне авто, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» сотрудник пресс-службы ЮРПСО МЧС России Екатерина Волобуева.

Спасатели извлекают водителя из покореженного авто. Фото: ЮРПСО МЧС России

Сначала спасатели обесточили покореженный автомобиль, а потом при помощи специальных ножниц разрезали его и вытащили водителя. На носилках его передали врачам скорой помощи. Сейчас таксист находится в больнице.

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