В Армавире спасатели вытащили джип с водителем из реки

Спасатели вытащили джип из реки. Фото: Кубань-СПАС

ЧП случилось в Армавире утром, 4 апреля. Здесь в районе поселка Заречный мужчина за рулем Jeep Cherokee попытался пересечь реку Уруп, но мотор джипа заглох и водитель не смог выбраться из водной ловушки. В этот день шел дождь и уровень воды в реке стремительно поднимался. Водитель вызвал спасателей.

- Прибывшие на место вызова спасатели прицепили трос к автомобилю и вместе с мужчиной в салоне вытянули его на берег, - рассказали в Армавирском отряде «Кубань-СПАС».

Кстати, днем ранее спасателей вызывали посетители ярмарки в станице Отрадной. Здесь на центральном рынке покупателей и продавцов напугала агрессивная собака.

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