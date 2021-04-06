В Сочи упавшее дерево перегородило проезжую часть и задело ЛЭП

Фото: Кубань-СПАС

В ночь на 5 апреля в сочинском селе Нижняя Шиловка упало дерево на проезжую часть.

- Оно перегородило дорогу и задело линию электропередач, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Прибыв на место, спасатели при помощи бензопил произвели распил упавшего дерева и освободили проезд.

Никто не пострадал.

А днем ранее на Кубани в реке застрял джип. Водитель не смог сам выбраться и вызвал спасателей. Они с помощью троса вытащили машину из реки.

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