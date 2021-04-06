Бывший тренер сборной России вошел в список кандидатов на пост тренера ФК «Краснодар»

Бывший тренер сборной России вошел в список кандидатов на пост тренера ФК «Краснодара» Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший тренер сборной России и столичного «Локомотива» Юрий Семен отказался комментировать слухи о назначении на пост главного тренера ФК «Краснодар». Накануне об этом сообщили сразу несколько крупных спортивных СМИ.

- Я не готов комментировать эту информацию, – сказал Семин.

В субботу, 3 апреля, «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России уступил «Ахмату» (0:5). Это поражение стало шестым для «быков» в восьми матчах в 2021 году. Сразу после игры главный тренер клуба Мурад Мусаев подал в отставку. Руководство команды приняло ее.

Юрий Семин остается без работы с 1 июня 2020 года, когда у тренера закончилось соглашение с «Локомотивом». Также в число кандидатов на пост главного тренера «Краснодар» вошел Виктор Ганчаренко, который ранее работал в ЦСКА.

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