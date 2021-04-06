Шесть городов Кубани приступили к разработке новых генпланов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Крупные города Кубани начали разрабатывать новые генпланы. Контракты на обновление документов уже заключили Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ. В Сочи и Новороссийске готовят конкурсные процедуры.

- В генпланах города отобразят существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, а также резервируют участки для новых парков и скверов, объектов социальной инфраструктуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Каждый генплан будет выноситься на обсуждения, в его разработке примут участие и местные жители. В регионе уходят от комплексной застройки, в документах учтут участки под школы, детские сады, поликлиники, зеленые зоны.

Стоит отметить, что первым обновленный генеральный план на Кубани приняли в Краснодаре в сентябре 2020 года. Он станет примером для других крупных городов края.

- В Геленджике предложения по использованию уникальной природы в туристической деятельности. В Анапе хотят сохранить пляжные территории и развить инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры с учетом изменения численности населения, - добавили в администрации.

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