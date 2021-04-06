Одной из старейших церквей на Кубани «Во имя Святой Троицы» утвердили границы охранной зоны

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Церковь в станице Платнировской Кореновского района “Во имя Святой Троицы” стала 13 памятником религиозного значения, которой очертили границы охранной зоны.

- Утвержденные границы и режимы создают условия для сохранения уникального памятника культового зодчества, а также определяют зоны возможного развития застройки при условии сохранения историко-культурной среды, - прокомментировал “КП" - Кубань” вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Для этого эксперты изучили архивные материалы и градостроительные документы, чтобы окончательно утвердить границы охранной зоны памятника.

Сам храм “Во имя Святой Троицы” был возведен в 1906 году по проекту екатеринодарского архитектора Ивана Мальгерба. Построен он в византийском стиле.

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