В Новороссийске появится морской плавающий фонтан

Новый “плавающий” фонтан может порадовать в этом году курортников и жителей Новороссийска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

60 млн рублей готовы потратить власти Новороссийска на новый “плавающий” фонтан. Городская администрация уверена, что это чудо-света и воды привлечет еще больше туристов.

Новый “плавающий” фонтан может порадовать в этом году курортников и жителей Новороссийска. Местные жители голосуют за фонтанный комплекс на набережной в районе памятника “Отцов основателей” на портале “Активный гражданин”. Голосование будет завершено в конце апреля.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Что касается фонтанного комплекса, то его уникальность заключается в том, что высота струи составит 40 метров, а длина - 50 метров. Более того, с помощью определенной светотехники фонтан сможет демонстрировать различные картины.

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