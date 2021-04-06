На Кубани заработают восемь центров спортивных единоборств

К 2023 году спортивные центры единоборств должны открыть во всех муниципалитетах края Фото: Олег Укладов

В Краснодарском крае откроется восемь центров единоборств.

- К 2023 году подобные центры должны открыть во всех муниципалитетах края, - заверил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уже готовы начать строительство в Армавире, Тбилисском, Абинском, Павловском, Славянском, Кореновском, Крымском и Каневском районах. В планах - Ейский район и Анапа.

Еще 10 муниципалитетов получили положительную экспертизу.

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