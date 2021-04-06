В Курганинске откроют спортивный центр с двумя бассейнами до конца года

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Спортивный комплекс в Курганинске, который начали строить в далеком 2008 году, готов на 91%. Сейчас там кипят отделочные работы - устанавливают окна, двери, сантехнику, благоустраивают территорию.

Строители спешат - комплекс должен быть сдан в октябре 2021 года. Этого события с нетерпением ждут жители Курганинска.

Ведь комплекс будет сделан по самым современным технологиям. Общая его площадь составляет 5,2 тыс. метров. В нем будут располагаться два бассейна и универсальный игровой зал.

Курганинцы смогут в новом комплексе не только научиться плавать, но и играть в баскетбол, гандбол, волейбол, теннис, мини-футбол, бадминтон.

Напомним, что по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева, в крае создадут единый интерактивный ресурс по т.н. “социальным долгостроям”.

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