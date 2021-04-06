На Кубани регулярно занимаются физкультурой и спортом почти 3 млн человек

С 2019 года на Кубани было построено 30 многофункциональных спортплощадок, 23 спорткомплекса шаговой доступности Фото: Андрей АБРАМОВ

6 апреля отмечается Международный день спорта, а Краснодарский край, как известно, - один из самых спортивных регионов в РФ. По статистике в крае регулярно занимаются спортом около 3 млн человек - это 55% кубанцев.

- За последние пять лет к спорту в крае приобщились 388 тысяч жителей. В 2021 году планируем вовлечь еще как минимум 120 тысяч человек, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

С 2019 года на Кубани было построено 30 многофункциональных спортплощадок, 23 спорткомплекса шаговой доступности, 4 бассейна и 3 универсальных спорткомплекса.

К 2030 году власти стоят грандиозные планы - приобщить к спорту 70% жителей региона.

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