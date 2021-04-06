Новороссийск и Крымский район на три дня останутся без воды

В часы отключения воды в Новороссийске питьевую воду будут подвозить в цистернах
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новороссийске с 7 по 9 апреля МУП “Водоканал” ограничит доступ питьевой воды с 10 утра до 20 часов вечера.
Вызвано это тем, что на Троицком водоводе будут проводиться аварийно-восстановительные работы.
В часы отключения будут подвозить питьевую воду в цистернах.
Также без воды 8 апреля останутся жители Крымского района - станиц Троицкой, Нижнебаканской, Неберджаевской, хуторов Новотроицкий, Черноморский, села Молдовановское и поселка Саук-Дере.
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