Новороссийск и Крымский район на три дня останутся без воды

В часы отключения воды в Новороссийске питьевую воду будут подвозить в цистернах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новороссийске с 7 по 9 апреля МУП “Водоканал” ограничит доступ питьевой воды с 10 утра до 20 часов вечера.

Вызвано это тем, что на Троицком водоводе будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

В часы отключения будут подвозить питьевую воду в цистернах.

Также без воды 8 апреля останутся жители Крымского района - станиц Троицкой, Нижнебаканской, Неберджаевской, хуторов Новотроицкий, Черноморский, села Молдовановское и поселка Саук-Дере.

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