Более 20 тысяч зрителей смогут посетить матч «Сочи» – «Локомотив» в Кубке России Фото: Игорь ГЛАЗКО

Четвертьфинальный матч Кубка России между «Сочи» и «Локомотивом», который пройдет 7 апреля на стадионе «Фишт», смогут посетить более 20 тысяч болельщиков. Встреча пройдет при 50-процентной заполняемости трибун

В связи с послаблением режима повышенной готовности в Краснодарском крае на спортивные мероприятия допускаются до 50% от общей вместимости площадке. В случае со стадионом «Фишт» это 22,5 тысяч зрителей.

Перед игрой болельщики получат возможность сделать фото с главным трофеем – Кубок России. Хрустальная чаша расположится на трибуне D. Она будет доступна для фото с 17:30 7 апреля.

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