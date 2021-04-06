Фото: instagram.com/villarreal_krasnodar

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» открыл академию в Краснодаре. Она рассчитана на детей в возрасте от 5 до 16 лет. За основу обучения юных футболистов будут взяты методики, по которым испанский клуб работает на родине и других странах мира. Его филиалы находятся в 17 городах по всему земному шару.

- Мы предложим ребятам счастливое детство и дадим шанс развиваться в футболе, – сказали в академии.

Отмечается, что филиалы школы «Вильярреала» уже работают в США, Австралии, Канаде, Мексике, Швеции, Японии и Южной Корее.

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