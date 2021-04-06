Ураган надвигается на Анапу Фото: Евгения ГУСЕВА

Настоящий ураган надвигается на Анапу. На курорте объявлено экстренное предупреждение. В ближайшее время в городе ожидается усиление ветра до 25 м/с.

- Высота волн в Черном море будет достигать 2-3 метров, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе Анапы.

Из-за ураганного ветра жителей города просят следовать мерами личной безопасности.

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