Заповедник «Утриш» закроют для туристов до осени

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Со следующей недели доступ в заповедник «Утриш», в котором летом прошлого года случился крупный пожар, будет ограничен для туристов. Такие меры принимаются в связи с с началом пожароопасного сезона.

Известно, что на территорию «Утриша» можно попасть только в составе организованной экскурсионной группы. По одиночке в заповедник смогут пройти только работники и представителей специальных служб. Об этом объявили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, крупный пожар в заповеднике «Утриш» бушевал в августе 2020 года. Огнем было уничтожено более 126 гектаров уникального реликтового леса. Ущерб, причиненный заповеднику, оценили в 980 млн рублей. На восстановление, как говорят специалисты, уйдет ни одно десятилетие.

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