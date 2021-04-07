В Краснодаре создадут службу по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений

Развитием Карасунских озер в Краснодаре занялись вплотную

В краевом центре последнее время большое внимание уделяется Карасунским озерам. Чтобы город мог навести вокруг них порядок, земли изымаются в собственность муниципалитета. Сейчас эта работа находится на стадии завершения.

- Мы уже почти закончили регистрировать право собственности на эти объекты. В связи с этим в городе будет создана служба по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений. Сейчас определяются специалисты. Немало важно провести работу по обследованию каскада Карасунских озер. Начнут этим заниматься, начиная с Народного парка, - отметил глава города Евгений Первышов.

Процесс изъятия земли не быстрый, но постепенно город постепенно идет к цели.

- Каждое озеро хочется сделать не похожим друг на друга. Здорово в центре города иметь такой каскад озер. Я бы с удовольствием, не выезжая из города, взял бы сыновей и половил рыбу, которая должна быть в этих прудах, - добавил Первышов.

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