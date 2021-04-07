Пьяный подросток в Краснодаре избил женщину битой

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Сделавшая замечание группе подростков, женщина получила удар битой по голове. Женщина обратилась в полицию, недоросля нашли и наказали штрафом за административное нарушение в полторы тысячи рублей. В ходе следствия выяснилось также, что юноша был пьян.

На видео, которое выложили очевидцы, видно, как женщина с собакой что-то выговаривает подросткам в беседке. Оттуда выходит юнец с битой, с размаху бьет несчастную и спокойно уходит к друзьям.

- В настоящее время по факту нанесения местной жительнице телесных повреждений проводится проверка, для установления степени причиненного вреда здоровью назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет принято решение, - сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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