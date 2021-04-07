Художник Андрей Серков представит в Краснодаре выставку «Энсо»

Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

51-лентний Андрей Серков - уроженец Краснодара. Он выпускник Краснодарского политеха.

Рисовать начал в 2000-х, с 2013 года выставки его работ проходят в Московском Центральном доме художника, Краснодарском художественном музее им. Коваленко, частной галерее «Глюк», центре современного искусства «Типография».

- Техника энсо, которой владеет Серков, наиболее популярная в Японии в изображении иероглифов. Художник рисует пейзаж акрилом на холсте, включая в создание сюжетов символику энсо, - сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

За это неординарное искусство работы Серкова приобретают частные коллекции в Израиле, Италии, Канаде, США, Чехии.

Экспозиция «Энсо» откроется 13 апреля и продлится по 25 апреля.

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