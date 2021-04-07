В Краснодаре прошла презентация фильма «Будь моим Кириллом»

Актриса Анастасия Евграфова Фото: Good Story Media

Презентация нового фильма от телеканала ТНТ «Будь моим Кириллом» прошла в Краснодаре. Картину представил журналистам и зрителям Продюсерский центр Good Story Media.

На презентации присутствовали местные киноблогеры, представители СМИ и медийные личности.

Главные роли в фильме сыграли актриса Анастасия Евграфова и актер Иван Мулин, известный зрителю по сериалу «Перевал Дятлова», режиссер-постановщик - Алла Елисеева. Премьера фильма состоится 8 апреля в кинотеатрах России.

Актер Иван Мулин Фото: Good Story Media

«Будь моим Кириллом» придумали, написали и сняли женщины – такое комбо нечасто встречается на больших экранах, отмечают продюсеры этой романтической комедии.

Фото: Good Story Media

Актриса Анастасия Евграфова, раскрывая свой взгляд на то, почему люди сейчас поздно заводят семьи, предпочитая чайлдфри, отметила, что это не плохо.

- Это абсолютно нормально. Мне кажется, заводить детей нужно осознанно и зная, как ты будешь их воспитывать, когда ты уже что-то о жизни знаешь. Самое главное – это выбор каждого человека, - сказала Анастасия.

Фото: Good Story Media

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