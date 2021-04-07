В Краснодаре рядом с цирком снесут все незаконные строения

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

727 кв. метров освободят от незаконных павильонов в центре Краснодара. Возведенные строения на пересечении улиц Октябрьская и Калинина с незапамятных лет были мебельными магазинами рядом с цирком.

- Думаю, без ларьков там будет гораздо удобнее. Хотелось бы, чтобы в ближайшей перспективе Краснодарский цирк был реконструирован и заработал в новом виде, - прокомментировал “КП-Кубань” мэр города Евгений Первышов.

В Управлении муниципального контроля пояснили, что торговыми павильонами владели 11 юрлиц, но, так как постройки официально не были зарегистрированы, суд признал их незаконными.

Теперь мэрия может зачистить эту территорию на законных основаниях и соединить ее с планом транспортных сетей в районе бывшего Скобяного рынка.

Поскольку собственники павильонов проигнорировали решение суда и самостоятельно за свой счет не снесли их, предприниматели будут платить штраф в 10 тыс. рублей за каждый день просрочки.

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