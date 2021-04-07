Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 апреля 2021 17:34

После гибели мужчины из-за падения крана на стройке Яблоновского моста следком начал проверку

ЧП произошло сегодня днем, 7 апреля
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий
Погиб крановщик

Погиб крановщик

В Краснодаре на стройке нового Яблоновского моста упал грузовой кран. Погиб 35-летний мужчина. На место происшествия выехала следственная группа.

- Все произошло на строительной площадке, расположенной между опор Яблоновского моста. Крановщик погиб на месте.Сейчас ведется доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, подобный случай произошел на прошлой неделе в Каневском районе Кубани. Там кран перевернулся и увлек за собой 50-летнего мужчину.

ЧП