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Общество7 апреля 2021 19:12

Радоница на Кубани: Вениамин Кондратьев объявил 11 мая нерабочим днем

По православному календарю Радоница приходится на девятый день после Пасхи
Инна БОРИСОВА
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Радоница объявлена выходным днем на территории Краснодарского края

Радоница объявлена выходным днем на территории Краснодарского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 11 мая на Кубани выходной день. Решение главы края зафиксировано в соответствующем постановлении.

Это связано с тем, что все православные на Радоницу поминают своих близких и родственников на кладбищах.

По православному календарю Радоница приходится на девятый день после Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая.

- Рекомендовал руководителям организаций сделать этот день для своих сотрудников нерабочим, написал о своем решении в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Напомним, что в краевом центре существует шесть действующих кладбищ.

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