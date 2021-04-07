Радоница на Кубани: Вениамин Кондратьев объявил 11 мая нерабочим днем

Радоница объявлена выходным днем на территории Краснодарского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 11 мая на Кубани выходной день. Решение главы края зафиксировано в соответствующем постановлении.

Это связано с тем, что все православные на Радоницу поминают своих близких и родственников на кладбищах.

По православному календарю Радоница приходится на девятый день после Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая.

- Рекомендовал руководителям организаций сделать этот день для своих сотрудников нерабочим, написал о своем решении в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Напомним, что в краевом центре существует шесть действующих кладбищ.

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