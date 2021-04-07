В Горячем Ключе отремонтировали ледовую арену спортшколы

Фото: ОНФ

В Горячем Ключе отремонтировали ледовую арену спортивной школы «Барс». О том, что оборудование для охлаждения льда во дворце неисправно, сообщили родители юных фигуристов. Они позвонили на прямую линию с Президентом РФ. В итоге в ледовом дворце «Барс» отремонтировали охлаждающее оборудование.

- Сегодня сделан еще один значимый шаг в развитии спортивной жизни любимой Кубани: восстановлен важный спортивный объект, имеющий большую популярность у людей, занимающиеся фигурным катанием, - сказал активист проекта ОНФ «Легенды спорта – детям» Александр Ким.. - Сердечно благодарю всех тех, кто участвовал в восстановлении ледовой арены и не остался равнодушным к участию в подобных мероприятиях.

Ремонт ледовой арены шел под чутким контролем ОНФ, который реализует проект «Легенды спорта – детям». В рамках этого проекта проводятся мероприятия с участием именитых спортсменов.

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