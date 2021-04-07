466 автомобилей в Краснодаре за два дня оштрафовали за нарушение правил парковки

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Вышли на охоту за нарушителями правил парковки мобильные комплексы видеофиксации.

В течении только двух дней - 5 и 6 апреля - по ул. Красноармейской в краевом центре мобильным комплексом видеофиксации было выявлено 446 автомобилей-нарушителей. Это пока пилотный проект на одной из улиц города.

- Мы запустили работу наших мобильных камер, которую синхронизировали с ГИБДД. Постоянно в контакте работаем с Госавтоинспекцией. Уже начали штрафовать водителей, - сообщил мэр Евгений Первышов.

Всего в городе заработает четыре мобильных комплекса. Штраф за неправильную парковку составляет 1,6 тыс. рублей.

Между департаментом транспорта, ГКУ КК «Безопасный регион» и ООО «Городские парковки» было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас в Краснодаре действуют 266 муниципальных парковок на более чем 8 тыс. машино-мест.

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