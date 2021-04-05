Нарушителей парковок в Краснодаре опять начнут отслеживать фото- и видеофиксаторы

За неправильную парковку водителям придется заплатить штраф в 1,5 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители, которые привыкли парковать свои автомобили как попало, - заплатят за это рублем.

В Краснодаре с 5 апреля возобновилась работа мобильных комплексов по фото- и видеофиксации нарушений правил парковки.

За неправильную парковку водителям придется заплатить штраф в 1,5 тыс. рублей. Теперь рейды вновь будут проходить на ежедневной основе.

- Улицы заставлены транспортом, и это вызывает серьезные нарекания со стороны автомобилистов. Но водители и сами нарушают эти правила, паркуясь в неположенных местах в три ряда по центральным улицам, — прокомментировал глава города Евгений Первышов.

Устройства комплексов были расширены и модифицированы. Камера фиксирует нарушение в программе "Безопасный регион". После этого снимок поступает в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД. После этого на нарушителя выписывается штраф.

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