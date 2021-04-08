Отключения света в Сочи 8 апреля 2021: где не будет электричества

- Нет света, хоть лампочку поменяю! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 8 апреля 2021 будут в нескольких округах города. Это связано с тем, что на коммуникациях идет ремонт и на время на курорте вырубают электричество. Правда, не везде, а лишь на некоторых улицах. Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 апреля 2021

В Адлерском районе на улицах Липецкой, в садовом товариществе Липники на улицах Гоголя и Ленина, в пансионате «Охотник», что на улице Миндальной, в переулке Миндальном, а также на улицах Просвещения и Лазурной. Здесь частично не будет электричества в промежутке с восьми утра и до пчяти вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Леселидзе, Джапаридзе, Армянской, Тепличной, 1-110, Дачной, Сухумском шоссе, а также на Дарвина, в селе Прогресс на улице Юбилейной, в переулке Овощном и в пансионате «Автомобилист».

В Центральном районе Сочи электричество вырубят в промежутке между 08:00 и 19:00 на улицах Высокогорной, СТ «Монтаж», СТ «Здоровье-6». Не будет света и на улицах Волжской, 1-30, 203/1, Анапской, 1-29, Полтавской, 21Д, 19/9, Целинной, Яблочной, Виноградной, 222,224,226.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь электричество вырубят в поселке Вардане на улицах Львовской, Молодежной, Рассветной, Тракторной. А также в переулках Огородном, Львовском, Минеральном. Не будет света и в поселке Солоники на улице Солоники.

- Приносим жителям извинения за временные неудобства, - говорят энергетики Сочи.

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