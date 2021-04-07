В Тимашевске машина «скорой помощи» перевернулась после столкновения с «Жигулями», есть пострадавшие

Фото: отдел пропаганды краевого УГИБДД

Неосторожное вождение водителя "Жигулей" привело к печальным последствиям.

ДТП с участием кареты "скорой помощи" произошло в Тимашевске на ул. Ленина и 50 лет Октября.

Водитель ВАЗ-2112 не пропустил спецавтотранспорт, и в результате ДТП автомобиль "скорой помощи" перевернулся на крышу.

- В этой аварии пострадали 4 человека в обеих сторон. Раненых подобрали прибывшие на место происшествия два реанимобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.

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