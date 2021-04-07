В Анапе проходит профессиональный форум

Фото: администрация Анапы

В Анапе «Профифорум» в этом году проходит в новом формате. Ученики старших классов города каждую неделю теперь посещают одно из высших и средних учебных заведений курорта. Так школьников знакомят с различными профессиями, чтобы они сделали выбор и после 11 класса уже знали, куда будут поступать.

7 апреля ученики побывали в Анапском сельскохозяйственном техникуме.

- Ребятам показали, чем занимаются ландшафтный дизайнер, винодел, агроном, каменщик, плотник, геодезист, специалист гостиничного дела, - рассказал вице-мэр Анапы Роман Дикий. – Все больше анапских школьников выбирают рабочие профессии, и наши ребята после обучения востребованы на рынке труда.

В рамках «ПрофиФорума» школьники Анапы также посетят местный колледж сферы услуг.

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