«Молодёжка ОНФ» Краснодарского края присоединилась к празднованию Дня здоровья

Фото ОНФ

7 апреля по всему миру отмечается День здоровья. К празднованию присоединились и в Краснодарском крае. Например, в Анапе на стадионе «Спартак» активисты провели массовую спортивную зарядку.

- Во всероссийской акции приняли участие волонтеры «Молодёжки ОНФ», студенты анапского филиала Московского педагогического государственного университета и команда черлидеров. Участники спортивного квеста проверили свое внимание и сноровку, узнали правила первой помощи пострадавшим, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональной «Молодёжке ОНФ».

Фото ОНФ

Кроме того, в станице Анапской в Детско-юношеской спортивной школе №7 в День здоровья наградили победителей всероссийского этапа акции по любительскому футболу «Уличный красава». Ребята из команды «Рассвет» получили в подарок именную форму для тренировок.

- С приходом тепла хочется больше времени проводить на улице. И чтобы досуг стал полезнее, очень круто выходить с друзьями на ближайшую спортивную площадку или на пробежку в парк. Так и здоровье укрепить можно, и с друзьями весело время провести, - координатор «Молодёжки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.

Это не первые тренировки на открытом воздухе, такие зарядки для кубанцев уже стали традицией.

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