На Кубани перед Днем Победы проведут тысячи патриотических акций

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня, 8 апреля, в краевой администрации обсудили подготовку и формат мероприятий к 9 мая.

– Улучшение эпидемиологической обстановки в крае позволяет провести часть мероприятий в очном формате. В День Победы в каждом городе нужно провести церемонии возложения венков и цветов к памятникам. Но при соблюдении всех мер защиты. В преддверии праздника мы открываем Театр Защитника Отечества. Это знаковое событие для всего края, на которое мы пригласим ветеранов при условии их хорошего самочувствия, – сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

В честь 76-й годовщины Победы в Краснодарском крае пройдут тысячи культурно-массовых, социально значимых и информационно-просветительских акций. В их числе как традиционные – «Вахта Памяти», «Всекубанская эстафета», «Диктант Победы», так и новые – мотомарш «Дороги Победы – Дорога домой», проект «Маршруты Победы», акция «Кедры Великой Победы».

Напоминаем, что вы можете посмотреть на 9 мая 2021 года в Краснодарском крае.