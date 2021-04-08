Скамейки у краснодарского Дома книги обещают вернуть к 18 апреля

Как сейчас выглядит площадь у Дома книги Фото: Варвара ДЫМ

Весна в разгаре, а вместе с ней активизировались и краснодарские вандалы. Несколько дней назад в городе напротив Дома книги неизвестные повредили скамейки.

- По информации администрации Западного внутригородского округа, указанные лавочки повредили жители или гости города. - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

Восстанавить поврежденное городское имущество планируют к 18 апреля. А пока территория рядом с администрацией выглядит так.

Краснодар остался без лавочек у Дома книги еще на неделю Фото: Варвара ДЫМ

Ранее Дом книги в Краснодаре чуть не снесли из-за прихоти бизнесмена.