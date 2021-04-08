Торговый центр за 25 млн долларов: кто помешал снести Дом книги в Краснодаре

Дом книги

Есть в каждом городе, большом или маленьком, свои символы. Места, притягивающие к себе какой-то особой энергетикой и коренных жителей, и гостей. В Краснодаре одним из таких мест был и остается квартал улицы Красной от Гоголя до Гимназической. В старые времена здесь было нагромождение больших и маленьких магазинов и магазинчиков, лавочек, мастерских лучших сапожников, которые шили на заказ модельную обувь. Кстати, стоимость ее была довольно высокой: покойная бабушка рассказывала, что цена лаковых туфель у любимца краснодарских модниц знаменитого Ашотика начиналась от 450 «дохрущевских» рублей. Для понимания - зарплата врача после окончания нашего мединститута не превышала 600.

Так выглядел квартал до того, как построили Дом книги. Фото: myekaterinodar.ru

А еще был там магазинчик «Соки-воды», украшением которого был каменный орел с расправленными крыльями, как бы указывающий на то, что здесь можно выпить настоящий кисловодский «Нарзан». Но в середине 70-х всему этому былому разножанровому наследию старого Екатеринодара был подписан смертный приговор, и на этом месте вырос огромный, даже по столичным меркам, краснодарский Дом книги, который открылся в 1977 году.

Дом книги, 1981 год. Фото: myekaterinodar.ru

Краснодарские начальники с гордостью тогда говорили, что он даже больше своего московского собрата, что на Новом Арбате! И тогда, в краснодарском Доме книги, всегда и во всех отделах толпился народ. Покупателей было очень много, детей и взрослых, а людей азартных привлекал к себе лототрон с мгновенной лотереей под названием «Спринт». Заплати тете очень весомые 50 копеек, покрути пластиковый шестигранный продолговатый короб и тяни «за хвост» свою удачу: длинненький, туго сложенный вдоль билетик из плотной бумаги, скрепленный с одного края железной заклепкой.

Дом книги, 1988 год. Фото: myekaterinodar.ru

Оторвешь ее, развернешь бумажку, а там... Каждый, конечно, же был уверен, что главный приз, автомобиль «Волга», уже у тебя в руках. Да что там, ты уже на нем едешь на зависть всем пацанам с района. Рассуждения в духе: «Волгу» продам, куплю «Жигуль» и еще деньги останутся» вызывали насмешки и обвинения в жмотничестве. «Волга» - это же мечта! Но чаще всего из недр пластиковой «баклуши» извлекались билетики с обреченной надписью «Без выигрыша». Мне однажды повезло, я выиграл целый рубль, который, впрочем, был тут же проигран, что называется, не отходя от кассы.

Так сейчас выглядит знаменитый краснодарский Дом книги, а еще несколько лет назад его хотели полностью перестроить Фото: Варвара ДЫМ

В правом крыле Дома книги был так любимый всей молодежью города бар «Рубин» с натуральным кофе, напитками чуть покрепче, мороженым и горячими хачапури, которые готовили в кафе внизу. Слева тоже было кафе. Вот только в отличие от его нынешнего преемника было оно летним. Часть столиков стояла даже на плоской крыше здания. К слову, там располагались аэрарии для жильцов трех девятиэтажек, составлявших единое целое с Домом книги. Согласитесь, мало в каких современных домах есть подобные сооружения!

Были и аэрарии на крыше Дома книги. Фото: myekaterinodar.ru

Отдельно нужно сказать об одной из жемчужин Краснодара, величественном и чрезвычайно новаторском мозаичном панно об истории Книги с цитатой из стихотворения «Жизнь, жизнь» гениального Арсения Тарковского (Я вызову любое из столетий...). Автор этого шедевра замечательный кубанский художник, настоящий казак из станицы Новоминской Валентин Папко.

Дом книги сейчас Фото: Варвара ДЫМ

Мало кто знает, но в недрах Дома книги и по сей день размещается несколько отделов нынешнего департамента информационной политики Краснодарского края, изначально Управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома. Здесь когда-то работал талантливый руководитель и писатель, незабвенный Виктор Николаевич Салошенко, или «Салоха», как его и по сей день называют ветераны кубанского комсомола.

Где-то в середине в 80-х, когда в воздухе «запахло» переменами, на улице перед входом в здание начали собираться сначала с оглядкой, а потом все смелее личности с большими и тяжелыми спортивными сумками, которых называли «книжниками». Это были спекулянты дефицитными изданиями, которые потихоньку, небольшими тиражами начали печатать в СССР. Булгаков, Джейн Остин, Пастернак - сегодня тяжело представить, но за книгу люди могли заплатить 50 и даже 80 рублей, что могло равняться половине зарплаты!

Книги покупали для себя, на подарок учителю, юбиляру.

Нет, не зря СССР называли самой читающей страной в мире! С началом 90-х Дом книги стал меняться. Еще бы, самое центральное место в городе должно было начать приносить доход. Слева, где сегодня находится офис банка, расположился магазин фирмы «Манта», которая совмещала торговлю аквариумными рыбками с главным бизнесом начала 90-х - продажей оптом шоколадных батончиков и жевательных резинок. Именно это направление позволило многим бывшим аквариумистам вскорости пересесть на довольно новые «Мерседесы». Золотые рыбки ловились тогда не в аквариумах, а в Турции, откуда и шли поставки сладкого товара.

Так Дом книги выглядел внутри. Фото: myekaterinodar.ru

К слову о «Мерседесах»: в правом крыле, там, где были учебники, появился... вы не поверите... автосалон! Причем автомобили там продавались на тот период самые дорогие, чаще всего американские. Сегодня на них вряд ли кто-то обратил бы внимание, но сколько пацанов (да и не только) ходили тогда «пооблизываться» на этих красавцев. Особенно шикарно смотрелись они со второго этажа. Просуществовало это великолепие не так долго: был разговор, что несколько богатых гостей с юга купили три машины. Расплатились они тогда чеками «Банка России» и уехали на только что приобретенных кадиллаках и джипах. Вот только чеки те оказались поддельными, причем настолько высочайшего уровня исполнения, что вряд ли афера эта стала возможна без участия сотрудников самого банка.

После краха автосалона учебники и контурные карты вернулись на свои места. В середине нулевых перед Домом книги начались строительные работы, и краснодарцам было объявлено, что скоро они не узнают своего города, настолько прекрасным он станет.

А вот так бизнесмен собирался переделать Дом книги. Но все осталось лишь в проекте

Уважаемый бизнесмен намерен был потратить не менее 25 миллионов вечнозеленых долларов для того, чтобы у Дома книги появилось «новое лицо».

По проекту от старого Дома книги оставалась лишь знаменитая фреска

Краснодарцы, пожимая плечами, пытались вяло возражать, что их и старое устраивает, но к участию в разработке проекта уже были привлечены какие-то мифические английские архитекторы, а в СМИ появились публикации, в которых восторженно сообщалось о том, что «здание будет отличаться обилием огромных окон, дающих, как говорят архитекторы, «ощущение воздушности всего комплекса». Обновленная версия Дома книги должна была открыться для посетителей в 2010 году. Был опубликован и сам проект.

Проект здания, которое собирались построить на месте Дома книги Фото: Варвара ДЫМ

Вот только когда горожане увидели этот «намордник» на фасаде здания, который должен был «украсить» Краснодар, то «ощущением воздушности» они не прониклись. По сути, это был даже не «намордник», а саркофаг, который был призван накрыть все здание, дабы ни один квадратный сантиметр «гуляющих» без дела городских пространств не пропадал зря, а приносил прибыль. Свободное визуальное пространство между девятиэтажками «съедалось» двумя домами-башнями, которые буквально нависали над Красной.

Проект здания, которое собирались построить на месте Дома книги

Но бурная деятельность закончилась, не успев начаться: за год очень энергично была сорвана плитка и выкопаны глубокие ямы, которые огородили забором. На этом все остановилось, и жители, и гости столицы Кубани вынуждены были на протяжении нескольких лет скакать по доскам, чтобы попасть в Дом книги.

Проект здания, которое собирались построить на месте Дома книги

Злые языки поговаривали, что инвестор в лице уважаемого бизнесмена не сумел договориться о долях прибыли с покровителями этого циклопического по краснодарским меркам проекта из здания по соседству и потому попросту свернул работы, сославшись официально на экономический кризис.

Проект здания, которое собирались построить на месте Дома книги

Начались суды (куда ж без них), в которых власти пытались обязать уважаемого бизнесмена оплатить работы по ликвидации нанесенных городу увечий. Фигурировала сумма в объеме 78 миллионов рублей, что по тогдашнему курсу равнялось 2,5 миллионам долларов.

Проект здания, которое собирались построить на месте Дома книги

Те же злые языки с ухмылкой говорили, что суды были только для вида, потому как в итоге все расходы на восстановление фасада и прилегающей территории легли на бюджет. Несколько месяцев назад стало известно, что на «Авито» выставлена на продажу часть Дома книги.

Проект здания, которое собирались построить на месте Дома книги

Что сказать, видно собственник в лице департамента потребительской сферы края посчитал, что передача объекта (или части его) в частные руки позволит ему развиваться более эффективно.

Проект здания, которое собирались построить на месте Дома книги

А нам, тем, кому в 85-м было по 10 лет, осталось только вспоминать, как покупали отрывные календари и циркули «козья ножка» в отделе канцтоваров и радовались, что еще осталось 30-40 копеек, чтобы, «как большие», заказать пару шариков пломбира с сиропом и шоколадной крошкой в кафе на втором этаже.

Проект здания, которое собирались построить на месте Дома книги

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