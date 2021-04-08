Часть Краснодара осталась без электроэнергии

Часть Краснодара погрузилась во тьму Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Часть Краснодара погрузилась во тьму.

У жителей улиц Калинина, Кирпичной, Лубяной проезд, Нагорной, Нагорный проезд, Ровной, Черепичной, Космоса, Советской погас свет.

- На электросетях произошла авария. Свет в дома краснодарцев планируем вернуть к 21.00, - сообщили "КП" - Кубань" в НЭСК.

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