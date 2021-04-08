Кубань 9 апреля накроет холодный фронт с дождями и ветром

Cиноптики обещают жителям Краснодара и региона очередное похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз погоды на последние дни недели неутешителен. Cиноптики обещают жителям Краснодара и региона очередное похолодание.

В крае будет облачно, дождливо и холодно. В северной части даже выпадет мокрый снег. Ветер будет дуть тоже северный, местами с порывами 13-18 м/с. Ночью градусники покажут до +2.

В Краснодаре зябко и ветрено - температура после + 22 в прошедшую среду опустится +7.

Сильный дождь пополнит водоемы Анапы и Новороссийска. А температура днем подрастет до +11.

В Сочи в эти дни тоже промозгло - пройдут дожди, днем ветрено, температура +6 +11

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