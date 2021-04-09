Мультимедийная выставка «Путь к звездам» откроется в Краснодаре в Историческом парке

Фото: пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»

Исторический парк «Россия – моя история» в Краснодаре открыл новую мультимедийную выставку «Путь к звездам». Посвящена она 60-летию полета первого человека в космос.

Экспозиция подготовлена совместно со специалистами из Омска. Основная часть экспозиции посвящена конструктору космического корабля Сергею Королеву.

Также на выставке представлены биографии выдающихся отечественных космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова, Валентины Терешковой и других.

- Посетители выставки смогут проверить свои знания, поучаствовав в интересной космической викторине, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе Исторического парка.

Работа выставки «Путь к звездам» продлится с 9 по 25 апреля.

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