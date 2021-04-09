На Кубани спасатели в один день помогли мужчине в ДТП и выловили ядовитую змею

Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"
Работа спасателей из Крымского отряда опасна и трудна. Возвращались мужчины из командировки на базу в Крымск и по дороге спасали всех, кто оказывался в трудной ситуации.
Так, сотрудники Крымского отряда "Кубань-СПАСа" стали свидетелями ДТП в Тахтамукайском районе под Энемом.
Фактически на их глазах в "Газель" врезался попутный грузовик. В результате ДТП водитель был ранен и зажат в кабине. Спасатели вызвали скорую и с помощью гидравлического инструмента извлекли раненного водителя из кабины.
Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"
В этот же день в хуторе Адагум случилось еще одно непредвиденное ЧП, где простые герои-спасатели проявили немало ловкости и хладнокровия. В один из домов залезла змея - желтобрюхий полоз полтора метра длиной.
Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"
Животное вело себя крайне агрессивно, но спасателям это не помешало ее поймать, а после выпустить в привычную среду обитания.
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