Отключения света в Сочи 7 апреля 2021: где не будет электричества

Четыре района в Сочи 9 апреля останутся на какое-то время без электричества из-за работ на электросетях Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четыре района в городе-курорте останутся на какое-то время без электричества из-за работ на электросетях. Узнали, где будут отключения света в Сочи 9 апреля 2021.

Адлерский район

9 апреля с 08:00 до 18:00 останутся без света жители мкр. Голубые Дали, района Ветлечебницы, ул. Фабричная, ул. Кирпичная (частично), Ленина (частично); ул. Троицкая (частично).

Хостинский район

9 апреля с 08:00 до 17:00 придется претерпеть неудобства жителям улиц Комсомольская 1-50, Грибоедова 13А, Короткая 2А; Тепличная 1-110.

Центральный район

9 апреля с 08:00 до 17:00 не будет электричества в домах по ул. Пионерская 36а: ул. Волжская 1-30, 203/1, ул. Анапская 1-29, ул. Полтавская 21Д, 19/9; ул. Гагарина 49,53а,38а,45; ул. Целинная (частично), ул. Яблочная (частично), ул. Виноградная 222,224,226; ул. Калужская 19.

Лазаревский район

9 апреля с 08:00 до 17:00 отключится свет в домах жителей п. Лоо ул. Енисейская(частично), ул. Дворцовая; п. Вардане ул. Львовская (частично).

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