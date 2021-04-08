Толпы туристов и жара в 25 градусов: в апреле набережные Сочи заполонили отдыхающие

Приморская набережная в Сочи в апреле 2021 года Фото: Константин БРЕДНИКОВ

На одном из главных российских курортов - полно народу. Людей в Сочи в начале апреля ничуть не меньше, чем летом. Туристы кругом - в парках, в Дендрарии, на Красной Поляне и на набережной.

А ещё в городе потеплело и все высыпали на набережные.

- В городе стало очень тепло - до 25 градусов, люди вышли на прогулки, скидывают куртки и гуляют в футболках, - рассказывает сочинский фотограф Константин Бредников.

Константин даже сделал фотографию гуляющих на набережной туристов. Людей на ней так много, практически как летом. Только они не в купальниках, а футболках и легких куртках. Глядишь, такими темпами народ скоро и в море полезет.

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