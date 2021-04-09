Атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда ответил на сообщения о выдвижении в Госдуму

Атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда

На Кубани все больше обсуждается тема выдвижения атамана Всероссийского казачьего войска Николая Долуды в депутаты Госдумы. В связи с неоднозначными высказываниями, он решил прокомментировать сообщения.

- В первую очередь подчеркну, что я выдвигаюсь от партии «Единая Россия», но не являюсь ее членом. Сразу развею слухи и говорю, что не отступлю от намеченного пути в отношении развития российского казачества и остаюсь атаманом Всероссийского казачьего общества. Я буду предан казачеству до конца своих дней, - отметил атаман ВсКО.

Николай Долуда занимал должность вице-губернатора и 12 лет был атаманом Кубанского казачьего войска. Поэтому баллотироваться в Госдуму он намерен от Краснодарского края.

- Как атаман Всероссийского казачьего общества, находясь в Государственной Думе, я смогу решать многие проблемные вопросы российского казачества, которые на сегодняшний день тормозят развитие в некоторых регионах, и проблемы жителей Кубани, - добавил Долуда.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Госдуму собрался и мэр Краснодара Евгений Первышов. Его решение поддержал губернатор края Вениамин Кондратьев.

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