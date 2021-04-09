На улицы Краснодара из-за дождя выехало 20 водооткачивающих машин и 14 мотопомп

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9 апреля в Краснодаре дождливо. По прогнозам лить будет целый день. В связи с этим на улицах города будет дежурить специализированная техника.

- На дежурство уже заступили 20 единиц специальных водооткачивающих машин и 14 мотопомп, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Ситуацию на дорогах отслеживают специалисты Центра мониторинга и Единой дежурно-диспетчерской службы города. При необходимости они направят технику для устранения подтоплений.

- В настоящее время подтоплений на магистральных улицах города нет. Несколько машин работают в поселке Российском, - добавили в мэрии.

Напомним, что при ЧС нужно звонить по номеру «112».

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