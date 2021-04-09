В Сочи сгорел двухэтажный дом с постройками на площади 350 кв.м.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

В Сочи около шести утра 9 апреля вспыхнул частный двухэтажный дом. Очевидцы сразу же вызвали на место пожарных. Но огонь успел распространиться и на соседние постройки.

- Сообщение о возгорании на улице Параллельной поступило диспетчеру в 05:21. В 05:28 было установлено, что горит частный дом на площади 350 квадратных метров и рядом стоящие хозяйственные постройки. Полностью потушить огонь удалось в 05:58, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Назначены экспертизы, специалисты выяснят причины возгорания в доме. По предварительным данным, погиб один человек.

- К тушению пожара привлекались от РСЧС 28 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек, четыре единицы техники, - добавили в ведомстве.

Также МЧС опубликовало кадры с места пожара. На них видно, что от построек остались одни обгоревшие деревянные балки.

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