В Анапе жители сгоревшей многоэтажки возвращаются в свои квартиры

Фото: администрация Анапы

Жители сгоревшей в Анапе многоэтажки возвращаются в свои квартиры. Они ждали этого почти месяц. Пожар в многоквартирном доме на улице Лазурной вспыхнул 12 марта в четыре утра. Чудом никто не погиб в нем, всех жильцов эвакуировали. Огонь уничтожил 3150 квадратных метров мансардного этажа. И пока власти занимались ремонтом квартир, люди жили в гостиницах или у родственников. А причиной пожара тогда называли то, что в одной из квартир устроили баню.

- Сейчас уже управляющая компания завершает основные демонтажные работы на кровле. Жители дома возвращаются в свои квартиры, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Анапы. – В первом подъезде заселились в дом жильцы шести этажей, в ближайшее и все остальные вернутся в свои квартиры.

Восстанавливают параллельно и коммуникации, во дворе за порядком следят казачьи патрули.

- А собственники полностью выгоревших квартир получили новое жилье или денежную компенсацию, - пояснили в мэрии курорта. – 187 человек получили по 10 тыс рублей компенсации. 25 человек - по 100 тысяч руб., 33 – по 50 000.

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