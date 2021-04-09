Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 апреля выросло на 109

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 9 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 109 человек, накануне было зафиксировано 107 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Динской район, здесь выявили 30, 22 и восемь новых случаев соответственно. Семь человек с коронавирусом выявлено в Новороссийске, пять – в Приморско-Ахтарском районе. По четыре – в Кавказском и Тихорецком.

- По три человека попали в госпитали в Геленджике и Анапе, Ейском, Кореновском и Туапсинском районах. По два зараженных COVID-19 выявили в Выселковском, Лабинском и Щербиновском районах. Единичные случаи зафиксированы в Брюховецком, Староминском, Тимашевском, Новокубанском, Крымском, Мостовском, Белоглинском и Горячем Ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки – четверо детей. Самому младшему пациенту 8 лет. В стационарах лечится 1301 человек, на дому – 1573. В тяжелом состоянии на ИВЛ 60 пациентов, на ЭКМО – двое.

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