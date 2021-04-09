В Сочи планируют привлечь концессионеров для создания парковок на 38 улицах

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В Сочи прорабатывается вопрос об организации парковочного пространства городских улицах. Курорт испытывает острую нехватку мест для парковки автомобилей, особенно это касается центра города.
- Планами предусмотрено создание парковочных пространств на 38 улицах Сочи. Они рассчитаны на 2600 машиномест,- рассказал в ходе пресс-конференции в сочинском представительстве «КП-Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин.
Как сообщается, проект планируется реализовать с участием концессионеров.
Пронкин добавил, что вопрос находится в стадии активной проработки, так как реализация проекта зависит от решения правовых и организационных вопросов.
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