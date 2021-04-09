Производители мебели на Кубани нарастили выпуск своей продукции на 7,5%

Фото: www.umids.ru В Краснодаре в эти дни проходит 23-я Международная выставка мебели UMIDS-2021

В 2020 году кубанские мебельщики увеличили производство на 7,5 %. Учитывая этот фактор, местной власти необходимо обеспечить их участие в госзакупках для муниципальных нужд, считает вице-губернатор Александр Руппель.

Так, для популяризации продукции кубанских мебельщиков организовываются различные выставки, круглые столы.

- Это помогает компаниям презентовать себя и напрямую работать организациями бюджетной сферы, - отмечает руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов.

Действенным методом для популяризации является использование интернет-площадок.

Так, в январе - феврале 2021 года рынок интернет - торговли показал рост 44%. Что также открывает перспективы для сбыта кубанской продукции как внутри страны, так и за рубежом.

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