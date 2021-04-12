Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля выросло на 103

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 12 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 103 человека, накануне было зафиксировано 105 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Новороссийск, здесь выявили 32, 18 и семь новых случаев соответственно. По шесть человек заболели коронавирусом в Туапсинском и Тихорецком районах. Пять - в Анапе, по три – в Апшеронском, Выселковском, Красноармейском, Крыловском районах.

- По два человека заболели в Геленджике, Брюховецком, Тимашевском, Отрадненском районах. Единичные случаи зафиксированы в Горячем Ключе, Белореченском, Динском, Ейском, Кавказском, Калининском, Павловском, Староминском, Щербиновском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки – четверо детей от 6 месяцев. 71 заболевший находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО. Сейчас в стационарах лечатся 1295 жителей с ковидом, на дому – 1651.

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